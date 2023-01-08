Giresunspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giresunspor, Süper Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Trabzonspor deplasmanından kaybeden ve 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Çotanaklar, evinde telafi peşinde olacak. Son 2 maçından 4 puan çıkaran İstanbul temsilcisi ise son haftalardaki çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmek istiyor. Giresunspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Giresunspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. 19 puanla 11. sırada yer alan Çotanaklar, geçen hafta Trabzonspor 'a Karadeniz derbisinde 3-0 kaybetti ve 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Hakan Keleş'in ekibi, evinde telafi peşinde olacak. Ankaragücü galibiyetinin ardından Hatayspor'la berabere kalan Recep Uçar'lı Ümraniyespor, 11 puanla 18. basamakta. Ateş hattında yer alan İstanbul ekibi, son haftalardaki çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmek istiyor.
Giresunspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Çotanak Stadı'nda oynanacak ve 16.00'da başlayacak Giresunspor-Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Giresunspor-Ümraniyespor muhtemel 11'ler:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Kuwas, Serginho, Bajic
Ümraniyespor: Serkan, Popov, Mustafa, Glumac, Onur, Oğuz, Sackey, Avounou, Gheorghe, Del Valle, Umut