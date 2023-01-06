Giresunspor, Hakan Keleş yönetiminde mütevazı kadrosuna rağmen özellikle ligin devleri karşısında aldığı sonuçlarla göz doldurdu. Çotanaklar, geçen sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi. Geçen sene deplasmanda Galatasaray 'ı 1-0, Beşiktaş 'ı ise 4-0'la mağlup eden Yeşil-Beyazlılar, Trabzon'a konuk olduğu maçta ise 1-1'lik skorla puanı hanesine yazdırmıştı. Giresunspor'un devlere karşı dış sahadaki sansasyonel zaferleri bu sezon da devam etti.

Önce Nef Stadı'nda Aslan'ı yine 1-0'la geçen Hakan Keleş ve öğrencileri, Dünya Kupası arasından önceki son maçta Kadıköy'de Fenerbahçe 'ye 2- 1'le şok yaşattı. Giresunspor, ligin büyükleri karşısında deplasmanda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini Trabzonspor karşısında ulaşmak istiyordu ancak olmadı. İlk yarıda Bajic'in kendi kalesine attığı gole kadar rakibiyle kafa kafaya mücadele eden Yeşil-Beyazlılar, ikinci devrede peş peşe gelen gollerle dağıldı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bajic bu kez yaktı

Boşnak forvet, bu sezon attığı gollerle Giresunspor'u birçok maçta ipten aldı. Bajic'in golleriyle Gaziantep ve Kasımpaşa'yı deviren Çotanaklar, Hatay, Ankaragücü ve Karagümrük mücadelelerindeise1 puanı hanesine yazdırmıştı. 28 yaşındaki oyuncu dün 30. dakikada kendi ağlarını havalandırarak Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı ve adeta takımını yaktı.



