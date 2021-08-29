Trabzonspor , Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Karadeniz derbisine bordo-mavili ekip, 3'te 3 yapmak; yeşil-beyazlı ekip ise hanesine ilk puanları yazdırmak için çıkacak. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Peres, Gervinho ve Uğurcan Çakır'ın durumları ise MR sonuçlarına göre açıklanacak.

Giresunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu!

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Aziz Behich, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Diabate, Umut Nayir

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny





UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Kilit adam Nwakaeme

Süper Lig’de çıktığı 2 maçta da gol atan, 1 de asist yapan Nwakaeme, Giresunspor deplasmanında yine Bordo- Mavililer’in en önemli kozu olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Cornelius’un yokluğunda da ileri uçta tekrar Djaniny’ye forma vermeye hazırlanıyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve Konferans Ligi’ndeki 4 karşılaşmada da fark yaratan Nwakaeme, gol serisini Karadeniz derbisinde sürdürmeyi hedefliyor.

Sakatlarda son durum...

Roma maçında henüz 17. dakikada omzundan sakatlanan Cornelius’ta 2. derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edildi. Danimarkalı yıldız bugünkü maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Dorukhan’ın da kafilede yer almayacağı belirtildi. MR’ı çekilen yıldızlardan Peres ve Gervinho’da kas zorlanması olduğu açıklandı. Trondsen’in ise sol kasığında kanama görüldü. İtalya’daki karşılaşmanın son anlarında sakatlanan Uğurcan Çakır’da oynamaya engel bir durum bulunmuyor

44 yıl sonra derbi zamanı

Giresunspor ile Trabzonspor, 44 yıl sonra Süper Lig’de Karadeniz derbisine çıkacak. İki ekibin bugüne kadarki 6 maçında Bordo-Mavililer 2, Çotanaklar 1 galibiyet aldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk maçında Malatya ve Sivasspor’u mağlup eden Fırtına, bugün de kazanıp 3’te 3 yapmak istiyor.

Flavio ve Diabate rakip oluyor

Fırtına’nın sezon başında kiralık olarak Giresunspor’a yolladığı Flavio ile Diabate, bugün rakip olacak. Çotanaklar’ın hocası Hakan Keleş, her iki yıldızı da ilk 11’de görevlendirmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk iki maçını kaybeden Yeşil-Beyazlılar, sahadan 2-0’lık yenilgilerle ayrılmıştı.