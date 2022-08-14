Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş: Ömer Bayram ile ilgileniyoruz

Spor Toto Süper Lig ’in 2’nci haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Hakan Keleş, “Geçen hafta iyi oynayıp kaybetmiştik. Bugün kazanmak istiyorduk. İlk 10 dakikada baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Orada şans yanımızdaydı. Birkaç pozisyon verdik değerlendiremediler. Ondan sonra oyuncularımız biraz rahatladı. Girdiğimiz pozisyonlar var. Golü daha önce atabilirdik. Savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Verdiğimiz pozisyonlar da çok net değillerdi. Biz de pozisyonlar bulduk. Oyuncularım mücadele kısmını ön plana çıkarttılar. İlk defa birbirleriyle oynayan oyuncular oldu. Mütevazi bütçelerle, dev bütçelere karşı yarışıyoruz. 2 senedir iyi işler yaptık, bu sene devam edeceğiz. Buradan 3 puanla çıkmak zor. İnanılmaz kadro kalitesi var. Oyunun savunma kısmı iyi yaptık, istediğimiz 3 puanı aldık. Bir Kasımpaşa maçımız var ona hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

“İLK KEZ YAN YANA OYNAYAN OYUNCULAR VARDI”

Sahada ilk kez yan yana görev yapan oyuncuları olduğuna dikkat çeken Keleş, şöyle konuştu:

“Büyük takımların bir futbolcuya verdiği bonservisle biz takımı kuruyoruz. İnanılmaz bütçe farkı var. 2 senedir iyi işler çıkartıyoruz. Geçen sene biraz daha hazırdık. Sahada ilk kez birbirleriyle oynayan oyuncular vardı. Galatasaray’da ve bizde oyuna sonradan dahil olan oyuncular arasında dünyalar kadar fark var. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. İstediğimiz bir 3 puanı aldık.”

“ÖMER BAYRAM İLE İLGİLENİYORUZ”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Keleş, “8 tane yabancımız var. Kural hatası yapma şansımız yok. 4-5 yabancı almayı düşünüyoruz. Forvete oyuncu alacağız. Orta sahaya takviye lazım, alternatifleri çoğaltmak için. Kenar oyuncusu alacağız. Uzun zamandır beklediğimiz 1, 2 oyuncu var. İnşallah güzel bir kadro oluşturacağız. Ömer Bayram ile ilgileniyoruz. O da bizle ilgilenirse inşallah aramıza katarız. Bizim gibi Anadolu kulüplerini tercih ederken zorlanıyorlar. Geçen sene Okan geldi bizde inanılmaz bir performans gösterdi. Muslera’dan sonra kaleyi koruyacak” ifadelerini kullandı.

Oyunu çok fazla durdurmadıklarını sözlerine ekleyen Keleş, “Sergen sakat sakat oynadı. Çok oyunu durduran, yavaşlatan oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Zaman zaman tempo yükseldiğinde oyuncular dinlenmek isteyebilir” dedi.

DHA

İlgili Haberler Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Victor Nelsson açıklaması



