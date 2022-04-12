Keleş, "Bizim için 10 puan fark önemli; ancak her şey garanti olmadığı sürece kendimizi rahatlamış hissetmeyiz. Sezon başı yeni kurulan takım olmaktan kaynaklanan uyum sorunları yaşadık. Fikstür de zorluydu. Ama sonra uyum yakaladık. İkinci yarıda 17 puan elde ettik. Kalan 7 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. Şimdiye kadar iyi gittiğimizi söyleyebilirim" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I YENMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş , yeni teknik direktörüyle ön bölgede daha etkili olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş yeni teknik direktörüyle farklı bir oyun oynamaya başladı. Ama bence zaten iyi oynuyorladı; fakat sonuç alamıyorlarndı. Son maçta fol bölgelerinde daha ektili oldular. Beşiktaş ile zor bir olacak; ama seyirci ve sana avantajımızı kullanarak 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, PEREZ İÇİN TEKLİF VERDİ Mİ? OKAN KOCUK, GALATASARAY'A DÖNÜYOR MU?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Keleş, "Alexis Perez'in sözleşmesi devam ediyor. Bize gelen herhangi bir teklif yok. Okan Kocuk, sezon sonunda Galatasaray 'a dönecek; kiralık olarak gelmişti; ama biz kendisiyle tekrar çalışmak isteriz" dedi.