Süper Lig 'in 20. haftasında Galatasaray 'ı, İstanbul'da 1-0 deviren Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş son düdüğün ardından bir hayli mutluydu. Öğrencilerinin bu galibiyetle kendisine doğum günü hediyesi verdiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Söz vermişlerdi. Oyuncularım müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Beni de mutlu ettiler. Maça güzel başladık ancak biz daha iyi bir oyun oynayabiliriz. Daha iyi oyunlarımız var ama kazanılan 3 puan, bize müthiş yaradı. Çok iyi oldu bu sonuç" dedi.

Sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları başarılı kaleci Okan Kocuk'un da devre arasında Sarı-Kırmızılılar'a dönebileceği konuşulurken, Keleş'ten bu konuyla ilgili de net açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam, "Okan Kocuk bizde kalacak. Galatasaray öyle bir talepte bulunmadı. Maç öncesinde de görüşüldü ve böyle bir isteklerinin olmadığını öğrendik. Okan'la devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.