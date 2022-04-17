Süper Lig 'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş 'ı konuk eden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maç öncesinde yayıncı kuruluşa karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Keleş, Beşiktaş maçını kazanarak düşme hattındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istediklerini söyledi.

İşte Hakan Keleş'in açıklamaları:

İyi bir oyunumuz var. İyi hazırlandık. Beşiktaş son haftalarda hoca değişikliğinden sonra farklı bir formatta oynuyorlar. Baskı kurmaya çalışacaklar. Bizim de bunları kapatmamız gerekiyor. İyi bir sonuç almaya çalışacağız.

Rakiplerimiz bizden önce oynayıp puan aldılar. Biz bugün kazanırsak puan farkını açmış olacağız. Bu akşam kazanmamız çok önemli. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.