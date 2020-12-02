Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Bu maçı kazanabilirdik

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de son 12 günde 4. maçlarına çıktıklarını kaydetti. Altay’a duran top dışında fazla pozisyon vermediklerini belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Kazanabilirdik, son dakikada direkten dönen bir pozisyonumuz var. Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanla yetinmek durumunda kaldık. Evimize dönüyoruz. Evimizde alacağımız galibiyetlerle puan baremini yakalamak istiyoruz. Çok eksiğimiz var, cezalı oyuncularımızda vardı. 1 aylık sürede 9 maç oynayacağız. İnşallah bu yoğunluktan iyi bir şekilde çıkarız."

İZMİR (AA)