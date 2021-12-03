Rakiplerinin hücum hattında çok etkili silahları olduğunu bildiklerini vurgulayan Keleş, Zen Poliklinik Saç Ekim Merkezi'nin sunduğu Mixed Zone programında şu ifadeleri kullandı:

'Taktiksel sadakat'

"Dengeli başlarsak, kontrolü sağlarsak mutlaka fırsatlar bulacağımızı biliyorduk. Beşiktaş güçlü yönleri olduğu kadar zaafları da olan bir takım ve biz bu zaaflara iyi çalıştık. İstediğimiz gibi kontrollü başladık. Öne geçtikten sonra maçın bizim adımıza çok daha iyi geçeceğini biliyorduk. Tam da istediğimiz gibi oldu. Oyuncularımı ortaya koydukları taktiksel sadakattan ötürü kutluyorum."

'En az gol atan biziz ama...'

"Beşiktaş maçına ligin en az gol atan takımı olarak çıktık. Herkes bizim bu yönümüzü konuşuyor. Ancak bir taraftan da bakıldığında Trabzonspor 'dan sonra ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu yönümüz hakkında neden kimse bir şey demiyor. Bu da bence yeni çıkmış bir takım için çok başarılı bir istatistik. Hücum hattında son vuruşları yapabildiğimiz zaman neler olabileceğini herkese gösterdik."

'Eksikleri gidereceğiz'

"Eksiklerimizin farkındayız. Devre arasında bu eksikleri de giderince çok daha iyi bir takım olacağız. Sezona kötü başladık ama yepyeni bir takım olarak başladık. Transfer ederken oyuncularımın kapasitelerinin farkındaydım, zamana ihtiyacımız vardı ve işler yoluna girmeye başladı. Başkanımız, yönetimimiz ve biz en iyisi için elimizden geleni yapıyoruz."