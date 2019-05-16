Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmak istiyor

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında sahasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Altınordu ile karşılaşacak Giresunspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Herkesi ilgilendiren bir maç dolayısıyla hassasiyet göstermek lazım." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu maçının kendileri için prestij karşılaşması olduğunu söyledi.

Kendilerine yakışır bir şekilde mücadele edeceklerini dile getiren Sözeri, "Herkesi ilgilendiren bir maç dolayısıyla hassasiyet göstermek lazım. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Sözeri, ligi en iyi şekilde noktalamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi ’rakiplerin puana ihtiyacı var, ya da yok’ durumu ilgilendirmiyor, eğer profesyonelsek ortaya bir oyun karakteri koymamız lazım. Oyuncularımızla da konuştuk, inşallah iyi bir mücadeleyle taraftarlarımızın önünde güzel bir oyun, güzel bir üç veya bir puan bizi bu sene biraz buruk da olsa mutlu edecek."

Yeşil-beyazlı takım, Altınordu maçı hazırlıklarını tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi Kanuni Ortaokulu öğrencileri futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, teknik direktör Sözeri’ye çiçek verdi.