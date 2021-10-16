Giresunspor - Rizespor canlı

Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Rizespor , Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Giresunspor, 5 puanla 19. basamakta. Ligde galibiyeti olmayan tek takım olan Rizespor ise 1 puanla son sırada. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım da derbide kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI!





Giresunspor: Okan, Zeki, Alexis, Diarra, Emre Taşdemir, Flavio, Traore, Suleymanov, Serginho, Diabate, Umut

Rizespor: Gökhan, Boyd, Selim, Holmen, Cemali, Dabo, Djokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Bolasie

Giresunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanan ve bugün saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...