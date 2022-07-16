Giresunspor, Riad Bajic transferini resmen açıkladı

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajić ile anlaşma sağlamıştır. Riad Bajić, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Riad Bajić'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Konyaspor ’da bir dönem 17 gol attıktan sonra Udinese’ye transfer olan Bosnalı forveti Riad Bajic, yeşil-beyazlı ekibin Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde süren kampına da katıldı.

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)