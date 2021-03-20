Giresunspor otobüsüne taş isabet etti!
TFF 1. Lig'de Giresunspor'un Samsunspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Giresunspor takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Giresunspor oyuncusu Eren Tozlu otobüsün camının kırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
TFF 1.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Giresunspor deplasmanda Samsunspor'u 2-0'lık skorla yendi.
Maçın ardından Giresunspor forması giyen Eren Tozlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla otobüse yapılan taşlı saldırıyı paylaştı.
Saldırıda Eren Tozlu'nun ufak sıyrıklar aldığı görüldü.
Eren Tozlu o anları Instagram hesabından paylaştı...