GZT Giresunspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 13. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. Ateş hattında yer alan iki takımda da tek hedef 3 puan. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçtır 3 puan hasreti çeken Çotanaklar, 10 puanla 17. sırada. Sumudica ile 2'de 2 yapmasının ardından düşüşe geçen ve son 2 maçından puan çıkaramayan Malatya temsilcisi ise 12 puanla 16. basamakta. Giresunspor'da kart cezalısı Traore ve sakatlığı süren Douglas, zorlu maçta olmayacak. Malatyaspor'da ise Ndong, kart cezası, Tetteh ise sakatlığı nedeniyle kritik deplasmanda görev alamayacak.

Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak olan Giresunspor-Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Okan, Zeki, Perez, Diarra, Aziz Behich, Flavio, Pelupessy, Shapi, Diabate, Sergio, Doukara

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Sadık, Haddadi, Hafez, Mallan, Jospin, Aabid, Chouiar, Adem, Bwalya