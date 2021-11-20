Giresunspor - ÖK Yeni Malatyaspor maçı (CANLI)

GZT Giresunspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 13. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyorlar. Ateş hattında yer alan iki takımda da tek hedef 3 puan. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçtır 3 puan hasreti çeken Çotanaklar, 10 puanla 17. sırada. Sumudica ile 2'de 2 yapmasının ardından düşüşe geçen ve son 2 maçından puan çıkaramayan Malatya temsilcisi ise 12 puanla 16. basamakta. Giresunspor'da kart cezalısı Traore ve sakatlığı süren Douglas, zorlu maçta yok. Malatyaspor'da ise Ndong, kart cezası, Tetteh ise sakatlığı nedeniyle kritik deplasmanda görev alamıyorlar.

GİRESUNSPOR - YENİ MALATYASPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

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Giresunspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Mamadou Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Joey Pelupessy, Flavio, Fousseni Diabate, Shapi Suleymanov, Serginho, Souleymane Doukara

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Stevie Mallan, Mustafa Eskihellaç, Rayane Aabid, Mouinr Chouiar, Karim Hafez, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş