Trabzonspor, 4-1’lik Karagümrük yenilgisini bu akşam unutturmak istiyor. Abdullah Avcı takımla yaptığı maç toplantısında “Son maçtaki görüntü bize hiç yakışmadı. Trabzonspor gibi oynayacağız ve gücümüzü göstereceğiz. Her şeyi değiştirmek sizin elinizde” dedi. Bordo- Mavili futbolcular da tecrübeli hocaya galibiyet sözü verdi.

668 günlük müthiş seri

8 Mart 2021’deki Alanyaspor maçından bu yana Akyazı’da hiçbir lig karşılaşmasını kaybetmeyen Trabzonspor, müthiş seriyi Giresunspor karşısında da sürdürmek amacında. Tam 668 gündür evinde bileği bükülmeyen Fırtına, söz konusu periyotta çıktığı 32 maçta 20 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Akyazı’da kombineler dahil 32 bin civarında bilet satılırken, Fenerbahçe maçında ceza alan pek çok taraftar bu akşam tribünde yer almayacak.

Trabzon’da 11 değişiyor

Geçen maçta sağ kanatta Hüseyin’i oynatan Abdullah Avcı, bu kez Larsen’le başlayacak. Stoperde cezalı Bartra’nın yokluğunda Gbamin olacak. Kanatta ise Visca sakatlandığı için Djaniny veya Naci’nin forma giymesi bekleniyor. Orta saha üçlüsünün değişmesi beklenmese de Enis Bardhi ve Marek Hamsik gibi yıldızlar 11’i zorluyor. Öte yandan Trabzonspor’da Vitor Hugove Gomez ceza sınırında. Bu isimler kart görmeleri durumunda, Alanya maçını kaçıracak.

Avcı'nın kozu Gomez

Trabzonspor'un ligdeki son üç maçında da katkı sağlayan ve 1 gol, 2 asistlik performans gösteren Maxi Gomez, zorlu Giresunspor karşılaşmasında Abdullah Avcı’nın en önemli hücum silahı... Uruguaylı forveti rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefleyen tecrübeli hoca, bu doğrultuda kanatlar üzerinden kaleye gidecek. Gomez’in arkasında Bakasetas’ı 10 numara gibi konumlandırmayı düşünen Avcı, Trezeguet, Djaniny ve Naci gibi isimlerden de ön alanda hareketli olmalarını istedi. Avcı, taraftar desteğiyle birlikte rakibe 3. bölgede pres yaparak maça başlamayı planlıyor.

Rakamlarda ciddi fark

Trabzonspor, Giresun’u konuk ettiği 6 resmi maçı da kaybetmedi. 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Fırtına, son 7 karşılaşmanın 4’ünde Çotanaklar’dan gol yemedi. Bu sezon deplasmanlarda sadece 2 kez kazanan Yeşil-Beyazlılar, bu galibiyetleri Fenerbahçe ve Galatasaray önünde aldı. Bordo- Mavililer, evindeki son 3 lig maçından 7 puan çıkardı.

Büyüklerin belalısı Giresun

Süper Lig’e çıktığı günden bu yana mütevazı kadrosuyla önemli işler başaran Giresunspor, bu sezon özellikle büyük takımlara karşı müthiş bir grafik çizdi. Galatasaray ile Fenerbahçe’yi deviren Çotanaklar, Beşiktaş ’ı deplasmanda hayli zorlamasına rağmen 1-0 mağlup oldu. Hakan Keleş yönetimindeki Ye şil- Beyazlılar, ligdeki son 4 maçından 10 puan çıkardı. Giresunspor’da, takımın yıldız ismi Sainz, kart cezası nedeniyle bugün oynamayacak.