Giresunspor maçı öncesi açıkladı! 'İsmail Yüksek, Rossi, Osayi...'

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe , sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, Giresunspor'u da mağlup ederek serisini 6 maça çıkarmak istiyor.





6 EKSİK VAR, 1 BELİRSİZ

Sarı-Lacivertliler, Giresunspor karşısına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlıkları süren Luan, Gustavo, Mert Hakan, Lincoln ve İrfan Can Eğribayat, bu akşam da forma giyemeyecek. Batshuayi ise kırmızı kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Gribal enfeksiyon geçiren Enner Valencia’nın kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek.





Michy Batshuayi'nin 2016'da Granville'e attığı gol

SARI KART ALARMI

Fenerbahçe, Giersunspor maçıyla birlikte Milli araya girecek. Ara dönüşünde ise Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sarı-Lacivertliler’de Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında yer alıyor. Bu ikili Giresunspor karşısında forma giyip, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek Trabzonspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak. Jesus, iki öğrencisine de bu konuda uyarıda bulundu.





KADIKÖY YİNE KAPALI GİŞE

Sarı-Lacivertli taraftarlar, müthiş bir form yakalayan takımlarını Giresunspor maçında da yalnız bırakmayacak. Yönetimin satışa sunduğu tüm biletler tükendi. Kombine sahiplerinin de maça gelmesi halinde tribünlerde 45 bine yakın Fenerbahçe taraftarı olması bekleniyor. Ayrıca Giresunsporlu futbolseverler de maça büyük ilgi gösterdi, konuk takım için ayrılan biletlerin de hepsi satıldı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de favori olarak çıkacağı Giresunspor maçı öncesi Fanatik yazarı Faik Çetiner çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. İşte Çetiner'in o yazısı...

FAİK ÇETİNER: KADIKÖY'DEN ÇIKMAK KOLAY DEĞİL

Formda ve moralli Fenerbahçe yine evinde ‘banko’ gözüken bir maça çıkıyor. Giresunspor ligin sürprizlere açık bir takımı. İstanbul’da Galatasaray ’ı yendikleri karşılaşma buna en güzel örnek. Ancak Fenerbahçe’nin maçları son zamanlarda hep sürprizlere kapalı. Bu akşam Kadıköy yine kapalı gişe olacak. Önde baskıyı ilk dakikadan son dakikaya kadar rahatça sahada uygulayan Fenerbahçe’ye rakibin çok direnç göstereceğini sanmıyorum.





İsmail Yüksek, Rossi, Osayi...

Jesus’un 3 bankosu (Altay, Serdar Aziz, Szalai) dışındaki 8 oyuncuyu maç saatinde öğreneceğiz. Tahminim Jesus bu maçta cezalı Batshuayi yerine Pedro’ya şans verebilir. Crespo’yu dinlendirmeyi düşünürse İsmail Yüksek; İrfan Can ve Emre Mor’u dinlendirecekse Rossi ve Osayi formayı kapar. Bana göre ilk defa A Milli Takım’a seçilen Arda Güler ödül olarak Jesus tarafından Kadıköy’deki maça ilk 11 olarak başlatılmalı.

Baskılı, agresif oyun

Gördüğünüz gibi Jesus’un sahaya çıkartacağı takım üzerinde hep tahminler yürütüyoruz. İlk 11 belli olmasa bile hepimizin bildiği gerçek Fenerbahçe’nin sahada nasıl oynayacağı. 3’lü defans, önde baskı, agresif oyun ve ofsayt taktiği. Bunu bizim gibi rakipler ve onların teknik adamları da biliyor ama tedbir alamıyorlar. Bakalım genç ve başarılı teknik adam Hakan Keleş, güçlü rakibini durdurmak için takımını sahaya hangi oyun planıyla sürecek? Gerçek olan şu ki, bilhassa evinde Fenerbahçe’yi durdurmak kolay değil. Hem de kapalı gişe bir oyunda. Ben kısaca ‘Kadıköy’den çıkış zor’ diyorum.