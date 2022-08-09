Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Karaahmet, Giresun’a ve Giresunspor’a verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Karaahmet, “Geçenlerde Cumhurbaşkanımızı havalimanında yolcu ederken kendisine Giresunspor ile ilgili bir brifing verdik. Kendisi de sağ olsun. Bu kadar işinin arasında, bu kadar yoğunluğun arasında bunu dinledi. Giresun’u ve Giresunspor’u önemsediğini gördüm. Yaşadıklarımız ve anlattıklarımızın bizim aramızda kalsın. Ama burayı önemsediğini ve değer verdiğini bir kez daha hissettirdi. Kendisine bu konuda minnettarım ve teşekkür ediyorum” dedi.

“Genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz”

Bu sezon Giresunspor’da oyuncu yaş ortalamasını düşürmek istediklerini ifade eden Karaahmet, “Giresunspor’un bu sene yapmaya çalıştığı hikaye yaş ortalamasını çok aşağı çekmek olacak. Kendi sahip olduğu futbolcuları iyi yere taşıyıp onları Türk futboluna kazandırmak veya belirli rakamlara satarak Giresunspor ekonomisini düzeltmek. Bu bizim için çok önemli. Çünkü sürdürülebilir ve yönetilebilir olması için bu tip hamleleri yapmamız lazım. Burada riski biz alıyoruz. Ben alıyorum, hocam alıyor. Çünkü genç oyuncu oynatmak risklidir. Tecrübe eksikliği vardır. Ama biz bu riski alıyoruz. Başka çaremiz yok. Doğru şeyi yapmamız lazım. O yüzden Giresunspor’u bu sene geçen seneden daha az bütçeyle yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

“Başarırsak Giresunspor seneye Avrupa’ya gider”

Süper Lig takımları içinde en düşük bütçeye sahip takımın yeşil-beyazlı kulüp olduğunu belirten Karaahmet, takımın bu sene zor olsa da başarılı olacağına inandığı dile getirdi. Karaahmet,“Geçen sene Giresunspor takımı yaklaşık olarak 7,5-8 milyon Euro’yu buluyordu. Ama bu seneki maliyetimizi 5,5 milyon Euro’da tutmaya çalışıyoruz. Bu olağan üstü bir durum. O yüzden bu bütçeyle Giresunspor ayaklarının üzerinde kalırsa seneye muhteşem bir Giresunspor olur. Bunu iddia ediyorum. Seneye Giresunspor Avrupa’ya gider. Bu sene bu bütçe ve takım yapısıyla başarılı olursa. Ama bu kolay olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ama kazanacağız. Bu mücadelede biz galip geleceğiz inşallah” dedi.

“5 oyuncu daha transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer edeceğiz”

Önümüzdeki süreçte 5 oyuncu daha transfer edeceklerini belirten Karaahmet, “Bu takıma 5 oyuncu daha girecek, bugün 2 futbolcu sağlık kontrolünden geçiyor. Bir tanesinin yarın uçak bileti alınacak. Robert Mejia vardı o da oynayacak. Giresunspor’un önümüzdeki maçında 4 oyuncusu daha gelecek. Takımın elinde iyi futbolcular var bu sene. 21 yaşında çocuklar bunlar. Ben bunlardan değer oluşturabilirsem Giresunspor’a büyük bir şey bırakmış olacağım. Emin olun Giresunspor’un bu sene kadrosundaki oyunculara seneye çok büyük teklifler gelecek” şeklinde konuştu.

Rıdvan Öztürk GİRESUN (İHA)