Giresunspor ile Konyaspor , Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Kayserispor'a kaybederek 6 puanla 11. sırada yer alan Çotanaklar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Namağlup durumda olan ve 8 puanla 5. basamakta bulunan Konyaspor ise evine yenilmezlik unvanını koruyarak dönmeyi hedefliyor.

Giresunspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor-Konyaspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.