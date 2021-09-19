Süper Lig'de 5'nci hafta heyecanı devam ediyor. GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Giresunspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyi, Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde puanı olmayan Karadeniz temsilcisi, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de gol atamayan tek takım olan yeşil beyazlılar, ilk 4 haftada Galatasaray , Kasımpaşa, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor 'a mağlup oldu.

İttifak Holding Konyaspor, sezona iyi başlayan ekiplerden...

İlk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil beyazlılar, 10 puan toplamayı başardı.