Giresunspor-Konyaspor maçı (CANLI)

Giresunspor ile Konyaspor , Süper Lig 'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Kayserispor'a kaybederek 6 puanla 11. sırada yer alan Çotanaklar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Namağlup durumda olan ve 8 puanla 5. basamakta bulunan Konyaspor ise evine yenilmezlik unvanını koruyarak dönmeyi hedefliyor.

7. dakikada Konyaspor'da Endri Çekiçi, ceza sahası içi sağ çaprazda çok şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak dokunuşunu yaptı fakat top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

14. dakikada Konyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Robert Muric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı etkili vuruş az farkla dışarı gitti.

15. dakikada Giresunspor'da Riad Bajic'in pasında topla buluşan Borja Sainz'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu yakın direkte kaleci Ibrahim Sehic çıkardı.

Giresunspor - Konyaspor ilk 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir