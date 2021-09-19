Giresunspor - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig 'de 5'nci hafta heyecanı devam ediyor. GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor 'u konuk ediyor. Ev sahibi ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Maçtan dakikalar

⏱ Giresunspor - Konyaspor maçı başladı.

20' Serginho, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

23' Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Onurcan Piri kurtarıyor.

26' Doukara'nın uzaklardan etkisiz şutu Sehic'in kucağında kaldı.

38' Traore de uzaklardan sert bir şutla şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

42' Giresunspor atağında ceza alanına yapılan ortaya yükselen Flavio yerde kaldı. Yeşil-Beyazlılar penaltı beklese de maçın hakemi Volkan Bayarslan, 'Oynayın' dedi. İtirazları sonucunda Alexis Perez sarı kart gördü.

45+3' Zeki Yavru'nun kullandığı korner sonucunda Doukara ceza sahası içinde yükselip, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Volkan Bayarslan, Doukara'nın, kaleci Sehic'e faul yaptığını ifade ederek, golü geçerli saymadı ve Konyaspor lehine faulu verdi.

..Ve ilk yarı başladığı gibi, golsüz eşitlikle sona erdi.

46' Konyaspor'da Michalak oyundan çıktı, Rahmanovic oyuna girdi.

47' Cikalleshi altıpas üzerinden vurdu ancak top dışarı çıktı.





Giresunspor 11'i: Onurcan, Zeki, Diarra, Serginho, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Traore, Flavio, Perez, Suleymanov.

Konyaspor 11'i: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Endri Çekici, Serdar Gürler, Cikalleshi

Giresunspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanmaya başlayan mücadeleyi, Volkan Bayarslan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



