Giresunspor, Keçiörengücü maçına hazır

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmaya ilişkin konuştu.

Kutlu, Giresun Atatürk Stadı’ndaki antrenmandan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin sonu yaklaştıkça her takımın hedefinin belli olmaya başladığını söyledi.

Giresunspor olarak play-off potası için mücadele ettiklerini belirten Kutlu, yarın karşılaşacakları rakipleri Keçiörengücü’nün de play-off potasını kovaladığını kaydetti.

Kutlu, son oynadıkları iki maçı kazandıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Evimizde çok zor Boluspor maçını kazandık, gerçekten çok zor bir maçtı. Teknik direktör değiştirip buraya geldiler, uzun süredir kazanamıyorlardı, bizim maçtan sonra iki maçı da kazandılar. Bu galibiyetten sonra Eskişehirspor maçının da çok zor geçeceğini biliyorduk ki öyle geçti ama oyuncularım orada da iyi işler ortaya koyarak kazanmasını bildi."

Keçiörengücü maçının iki takım için de çok önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, "Ligin sonu yaklaştıkça her maç çok önemli. Keçiörengücü ve biz, aynı hedefe giden iki takımız. Kendi sahamızda oynayacağımız maçta taraftarlarımızla beraber kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-beyazlı takım, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını Atatürk Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.