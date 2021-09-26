Giresunspor-Kayserispor (CANLI)

Süper Lig 'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Hakan Keleş'li Giresunspor ise Kayseri ekibi karşısında kötü gidişata son vermeyi istiyor.

MAÇ BAŞLADI

Giresunspor-Kayserispor maçı ilk 11'leri şu şekilde:

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Mensah, Cardoso, Emrah, Thiam.