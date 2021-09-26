Giresunspor-Kayserispor (CANLI)
3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor'a konuk oluyor. Kayseri ekibi, deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Giresunspor ise Kayserispor karşısında kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Giresunspor-Kayserispor maçının detayları haberimizde. Karşılaşma başladı.
Süper Lig 'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Hakan Keleş'li Giresunspor ise Kayseri ekibi karşısında kötü gidişata son vermeyi istiyor.
MAÇ BAŞLADI
Giresunspor-Kayserispor maçı ilk 11'leri şu şekilde:
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Mensah, Cardoso, Emrah, Thiam.