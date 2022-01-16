Giresunspor, Süper Lig 'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 2 maçlık mağlubiyet serisini geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında sonlandıran ve zorlu deplasmanda 3 puanı kaparak moral depolayan Giresunspor, evinde 3 puanı kapıp seri yakalamak istiyor. Çotanaklar, 25 puanla 14. sırada. Altay ve Hatayspor galibiyetleriyle moral depolayan ve ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa ise Giresun'da kazanıp 3'te 3 yapmayı amaçlıyor. 18 puanı bulunan İstanbul temsilcisi, 17. basamakta.

Ev sahibinde sakatlığı bulunan Erol Can ile Afrika Kupası'nda yer alan Doukara ile Traore, maç kadrosunda olmayacak. Konuk takımda uzun süreli sakatlığı süren Dirar ile Bruma, kritik maçta forma giyemeyecek.

Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor-Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Sergen, Aziz, Pelupessy, Flavio, Serginho, Suleymanov, Umut, Balde

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergonaj, Tarkan, Donk, Eren, Travnik, Hajradinovic, Doğukan, Eysseric, Ben Ouanes, Umut