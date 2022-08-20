Giresunspor - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Giresunspor'la Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Galatasaray 'ı yenerek büyük bir sürprizi imza atan ev sahibi takım, Kasımpaşa'yı da yenerek çıkışını sürdürme peşinde. Sezona kötü başlayan ve Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa ise Şenol Can yönetiminde ilk maçını kazanmak istiyor.

Giresunspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Stadı'nda saat 19.15'te başlayan mücadele beIN SPORTS2'den canlı yayınlanıyor. Bahattin Şimşek'in yönettiği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...





Giresunspor - Kasımpaşa maçı 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Traore, Meija, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Bahoken

Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçta ise Fenerbahçe 'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Puan durumunun son sırasında kalan Kasımpaşa, ikinci kez takımın başına geçen Şenol Can yönetiminde Giresunspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

İlk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor ise ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral buldu.

Hakan Keleş'in öğrencileri sıkıntılı bir dönemden geçen Kasımpaşa karşısında kazanarak sahasında ilk 3 puanına ulaşmaya çalışacak.