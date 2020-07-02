Giresunspor kahroldu

Giresunspor’da kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, Play-Off iddialarını ligin sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Akgün, sahadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "Gol pozisyonlarımız da vardı ancak olmadı. Play-Off hedefimizde ciddi yara aldık ama pes etmedik. Matematiksel olarak iddiamız var” dedi.

02 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Giresunspor kahroldu

Giresunspor’da kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, Play-Off iddialarını ligin sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Akgün, sahadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, “Kazanma adına 90 dakika mücadele ettik. Çok istedik, mücadele ettik. Gol pozisyonlarımız da vardı ancak olmadı. Play-Off hedefimizde ciddi yara aldık ama pes etmedik. Matematiksel olarak iddiamız var” dedi.

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