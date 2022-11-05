Giresunspor-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Giresunspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi 8, konuk ekip ise 4 maçtır kazanamıyor. İki takım da kazanıp, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Giresunspor-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Süper Lig 'in 13. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç oynanacak, Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. 8 maçtır kazanamayan Çotanaklar, 9 puanla 17. sırada yer alıyor. Hakan Keleş'in öğrencileri, evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. 4 maçtır kaybeden ve 8 puanla 18. basamakta bulunan İstanbulspor ise yeni hocası Fatih Tekke yönetiminde çıkacağı 2. maçta 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmenin peşinde olacak.
Giresunspor-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Çotanak Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 14.30'da başlayacak Giresunspor-İstanbulspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Giresunspor-İstanbulspor muhtemel 11'ler:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Sainz, Serginho, Bajic
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali, Okan, Rroca, Muammer, Topalli, Ethemi, İbrahim