Süper Lig 'in 13. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç oynanacak, Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. 8 maçtır kazanamayan Çotanaklar, 9 puanla 17. sırada yer alıyor. Hakan Keleş'in öğrencileri, evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. 4 maçtır kaybeden ve 8 puanla 18. basamakta bulunan İstanbulspor ise yeni hocası Fatih Tekke yönetiminde çıkacağı 2. maçta 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmenin peşinde olacak.

Giresunspor-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 14.30'da başlayacak Giresunspor-İstanbulspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-İstanbulspor muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Sainz, Serginho, Bajic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali, Okan, Rroca, Muammer, Topalli, Ethemi, İbrahim