Süper Lig 'in 12. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Lige istediği gibi başlayamayan iki takımın da hedefi galibiyet. Maç saati yaklaşırken, 'Giresunspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları sorulmaya başlandı. Tüm bu soruların cevapları, 11'ler, detaylar ve mücadelenin canlı takibi fanatik.com.tr'de...

Giresunspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de cumartesi gününün ilk maçı 14.30'da başlayacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ateş hattını yakından ilgilendiren maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Giresunspor-İstanbulspor 11'leri:

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim