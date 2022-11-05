Giresunspor-İstanbulspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 12. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Lige istediği gibi başlayamayan iki takımın da hedefi galibiyet.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

18' İstanbulspor hızla atağa kalktı, Topalli aradan savunma arkasına sarkan Ethemi'ye oynadı, Ethemi karşı karşıya pozisyonda Onurcan'ı avladı!

KIRMIZI KART!

30' 12. dakikada sarı kart gören Mehremic bu kez Serginho'yu faulle durdurdu, hakem Sarper Barış Saka da Mehremic'i ikinci sarı kartla oyundan attı. Mehremic kırmızı görüyor ve İstanbulspor 10 kişi kalıyor...

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

GOL!

45+2' Bajic solundaki Alper Uludağ'ı gördü, Alper ceza alanı içi sol çaprazından sert vurdu, top kaleci Jensen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

48' Campuzano uzaklardan vurdu, Jensen'in hamlesi yine yetersiz, top yine ağlarda... Giresunspor 2-1 öne geçiyor.

GOL!

56' Giresunspor atağında ceza yayı üzerinde Meija gelişine yerden vurdu, kaleci Jensen kıpırdayamıyor. Skor 3-1.

Giresunspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de cumartesi gününün ilk maçı 14.30'da başlayacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ateş hattını yakından ilgilendiren maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Giresunspor-İstanbulspor 11'leri:

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim