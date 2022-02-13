Giresunspor için tehlike çanları

Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor, Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte kötü gidişini sürdürdü. Ligde son 5 maçını da kazanamayan Karadeniz temsilcisinin, son 7 karşılaşmada ise tek galibiyeti bulunuyor. Teknik direktör Hakan Keleş'inöğrencileri,26puanla küme düşmeme mücadelesi yolunda ağır bir yara aldı.

Fenerbahçe'den puan alamadılar

Giresunspor, her ne kadar son dönemde başarısız bir grafik çizsede,4 büyüklere karşı Fenerbahçe maçına kadar iyi bir performans sergilemişti. Büyüklere karşı son maçlarında; Beşiktaş 'ı 4-0, Galatasaray 'ı 1-0 yenmeyi başaran Yeşil Beyazlılar, şampiyonluğun en büyük favorilerinden Trabzonspor'dan da 1puan almıştı. Giresun, dünkü sonuçla sadece Fenerbahçe'den puan alamadı.







