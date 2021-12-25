Giresunspor - Hatayspor maç sonucu: 0-1

Ligin 19. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Hatayspor bu galibiyetle puanını 32 yaparak 4. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

Giresunspor bu sonucun ardından 3 maçlık iç saha galibiyet serisi son bulmuş oldu.





İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Dakika 4 Balde'nin pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Suleymanov'un yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Balde dokunamadı ve top Hatayspor savunmasında kaldı.

Dakika 14 Rakip yarı sahanın ilk metrelerinde kullanılacak olan serbest vuruşta hakemin düdüğünü beklemeyen Ruben Ribeiro sarı kart gördü.

Dakika 20 Popov'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ruben Ribeiro'nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada El Kaabi'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 25 Adama Traore'nin pasıyla sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Popov'un içeri çevirmek istediği top savunmadan sekerek kornere gitti.

Dakika 28 Ruben Ribeiro'nun orta alandan gönderdiği uzun topta savunma arkasına sarkıp ceza sahasında topla buluşan El Kaabi'nin sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta top üst ağlarda kaldı.

Dakika 32 Giresunspor rakip yarı alanda pas yaparak boşluk arıyor.

Dakika 44 Suleymanov sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Dakika 48 Falette sarı kart gördü.

Dakika 53 Adama Traore'nin pasıyla ceza yayının yaklaşık 5 metre gerisinde topla buluşan Diouf, Perez'in müdahalesi ile yerde kaldı ve takımına tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı.

Dakika 55 Hatayspor'u hızlı hücuma çıkarmak isteyen Adama Traore'yi formasından çekerek durduran Serginho sarı kart gördü.

Dakika 72 Hamidou Traore'nin pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Suleymanov'un yerden altıpasa gönderdiği topa gelişine sağ ayağıyla yerden etkisiz bir vuruş yapan Doukara'nın şutu kaleci Munir'de kaldı.

Dakika 80 El Kaabi takımını öne geçirdi... Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sol kanada yakın bir noktada topla buluşan Onur'un ceza sahası sağ tarafına doğru yaptığı ortada Diouf topu kafayla arka direğe çevirdi ve El Kaabi kayarak sol ayağıyla yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi. 0-1.

Dakika 85 Sağ kanattan bindiren Zeki'nin yaptığı ortayı ceza yayı sol tarafında kontrol edip ceza sahasına giren Emre Taşdemir'in topuna Sackey müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın sonunda 7 dakika uzatma oynanacak.

90+ Emre Taşdemir'in sol kanattan gönderdiği topta Champness'in tek pasıyla ceza sahası sol tarafında kaleciyle karşı karşıya kalan Doukara'nın yerden uzak köşeye doğru yaptığı plase vuruş az farkla yandan auta gitti.

90+ Hatayspor kontratağında Diouf'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lobzhanidze'nin sağ ayağıyla yerden yaptığı plase vuruşu kaleci Okan kurtardı.

Karşılaşmada son düdük çaldı.





Giresunspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor - Hatayspor 11'ler:

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi, Balde

Hatayspor: Munir, Popov, Sacket, Burak, Falette, Onur, Ayoub El Kaabi, Ruben Ribeiro, Traore, Sadık, Mame Diouf