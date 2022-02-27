Giresunspor ile Göztepe , Süper Lig 'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek. Son 6 maçtan 1 puan çıkarabilen ev sahibi, 26 puanla 17. sırada. 3 maçtır kaybeden konuk takım ise 27 puanla 16. basamakta. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Yeşil Beyazlılarda Suleymanov kart cezalısı. Arda ve Erol'un ise sakatlıkları sürüyor. Sarı Kırmızılılarda Moubandje, Burekovic, Mihojevic sakatlığı, Jahovic kart cezası nedeniyle kritik maçta olmayacak isimler.

Giresunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor - Göztepe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor - Göztepe muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Okan, Zeki, Sergen, Perez, Aziz, Flavio, Traore, Serginho, Diabate, Chiquinho, Doukara

Göztepe: İrfan, Arslanagic, Atınç, Angel, Obinna, Soner, Kerim, Berkan, Halil, Ndiaye, Di Santo