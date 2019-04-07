Giresunspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1’inci Lig’de Giresunspor sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği’ne son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.

5’inci dakikada sağ kanattan Ozan Can’ın yakın kale direğine ortaladığı topa Muhammet yükseldi. Kafa vuruşunda top kaleci Emrullah’ta kaldı.

18’inci dakikada Muhammet’in arka direğe ortaladığı topu Dauda kaptı ve pasını gerideki Tanase’ye çıkardı. Tanase’nin vuruşu Emrullah’ın ayaklarından geri geldi.

28’inci dakikada Sessegnon duvar paslarıyla ceza sahasına kadar girdi. Ancak kalesini erken terk eden Kayacan tehlikenin büyümesine izin vermedi.

32’nci dakikada Gabriel Matei’nin yerden ortasına Stancu vuramadı, dönen pozisyonda Sessegnon’un şutunu Kayacan çıkardı.

38’inci dakikada Çağlar’ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri geldi. Hüsamettin bu kez dönen topa sert vurdu ancak bu şuttan da sonuç gelmedi.

44’üncü dakikada Gençlerbirliği sol kanattan Stancu ile etkili geldi. Stancu’nun ceza sahasına ortaladığı topa Gabriel Matei ile Hüsamettin aynı anda yükseldi. Gabriel’in uzak direğe yolladığı kafa vuruşu çok az farkla yandan auta gitti.

51’inci dakikada Nobre kaleyi tam cepheden gören noktadan sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

74’üncü dakikada kaleci Kayacan’ın önde olduğunu gören Alper ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş denedi. Kayacan son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

81’inci dakikada Çağlar’ın kullandığı korner atışını savunma uzaklaştırdı, dönen topu Renan göğsüyle kontrol etti, istediği vuruşu yapamadı.

86’ncı dakikada Sessegnon, ısrarla takip ettiği topu yerden ortaladı. Savunma tehlikeyi bir türlü uzaklaştıramayınca gerilerden gelen Yasin’in vuruşunda defansa çarpan top Kayacan’ı yanılttı ve ağlarla buluştu: 0-1.

Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliği sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx), Berkan (xx), Renan Da Silva (xx), Çağlar (xx), Hüsamettin (xx), Tevfik (xx), Michel Landel (xx), Ozan Can (xx) (Dk. 89 Emre), Cristian Tanase (xx), Muhammet (x) (Dk. 64 Volkan x), Abiola Dauda (x) (Dk. 53 Ba Adama xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah (xx), Erdem (xx) (Dk. 60 Ahmet x), Luccas Claro (xxx), Yıldırım Mert (xx), Alper (xx), Yasin (xx), Bekir (xx) (Dk. 82 Berat Ayberk), Stephane Sessegnon (xxx), Gabriel Matei (x) (Dk. 66 Deniz x), Bogdan Stancu (x), Mert Nobre (x)

GOLLER: Dk. 86 Yasin (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ozan Can, Tanase (Giresunspor) - Alper, Luccas Claro, Yıldırım, Bekir (Gençlerbirliği)