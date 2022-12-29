Giresunspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de üç maçtır kaybetmeyen Giresunspor, dört karşılaşmadır galibiyete hasret kalan Gaziantep FK ile karşılaşacak. Alt sıraların ateşini hissetmemek için mutlak galibiyet hedefleyen iki ekibin maçı nefes kesecek. Mücadele öncesinde, 'Giresunspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemel 11'ler, detayları ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'in 16. haftası oynanıyor... Bugün Giresunpor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İstanbulspor'u 3-2 ve Fenerbahçe 'yi 2-1 devirerek çıkışa geçen Yeşil-Beyazlı ekip son oynadığı Hatay maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılarak alt sıralardan kurtulmuştu. Lige iyi başlayan Gaziantep ise son 10 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Ev sahibi ekip çıkışını sürdürerek ateş hattından iyice kurtulmayı, Kırmızı-Siyahlılar ise kazanarak kötü gidişata 'dur' demeyi amaçlıyor.
Giresunspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Çotanak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.
Giresunspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Giresunspor: Onurcan, Muzaffer, Arias, Perez, Alper, Mejla, Savicevic, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Abdülkadir, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo.