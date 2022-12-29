Süper Lig 'in 16. haftası oynanıyor... Bugün Giresunpor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İstanbulspor'u 3-2 ve Fenerbahçe 'yi 2-1 devirerek çıkışa geçen Yeşil-Beyazlı ekip son oynadığı Hatay maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılarak alt sıralardan kurtulmuştu. Lige iyi başlayan Gaziantep ise son 10 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Ev sahibi ekip çıkışını sürdürerek ateş hattından iyice kurtulmayı, Kırmızı-Siyahlılar ise kazanarak kötü gidişata 'dur' demeyi amaçlıyor.

Giresunspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadeleyi beIN Sports 2 naklen yayınlayacak.

Giresunspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Muzaffer, Arias, Perez, Alper, Mejla, Savicevic, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Abdülkadir, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo.