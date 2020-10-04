Giresunspor, galibiyet serisini 2 maça çıkardı

Karadeniz ekibi Giresunspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında evinde Boluspor ile kozlarını paylaştı. Yarenler, 36'da Burak Bekiroğlu ile 1-0 öne geçti. İkinci devrede Giresun daha istekliydi. 68'de İbrahima Balde, skoru eşitlemeyi başardı: 1-1.

57'de oyuna giren Anthony Uzadimma, 90+5'te ev sahibine galibiyeti getirdi: 2-1. Giresunspor, Bursaspor karşısında kazanılan mücadelenin ardından galibiyet serisini 2'ye puanını ise 7'ye çıkardı. Galibiyeti bulunmayan Bolu, 1 puanla 16. sırada kalmakla yetindi.