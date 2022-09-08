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Giresunspor, Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray'da Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-Kırmızılı ekip Oğulcan Çağlayan’ın bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcunun ücretlerinin tamamını ise Karadeniz ekibi ödeyecek.

08 Eylül 2022, Perşembe 23:13 Son Güncelleme:
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Giresunspor, Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray 'da Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-Kırmızılı ekip Oğulcan Çağlayan’ın bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. 

26 yaşındaki futbolcunun ücretlerinin tamamını ise Karadeniz ekibi ödeyecek.

2020 yılında Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, geçen sezonun ikinci yarısında TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da geçirmişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

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