Süper Lig 'de 2021/22 sezonunu Giresunspor deplasmanında açan Galatasaray , devreyi 2-0 önde tamamladı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında ilk 45 dakikayı değerlendirdi.

'Tartışmaya bile gerek yok!'

Galatasaray'ın kazandığı iki penaltının da doğru karar olduğunu vurgulayan Dilmen, ''2 pozisyon da net penaltı. Tartışmaya bile gerek yok. Sadece kırmızı yerine sarıyla geçebilir miydi orayı, sadece onu düşündüm.'' diye konuştu.

'Diagne kaybedilecek bir oyuncu değil'

Sarı Kırmızılı ekibin Diagne'den kolay vazgeçemeyeceğini vurgulayan tecrübeli futbol adamı, ''Diagne kaybedilecek bir oyuncu değil. 10 milyon Euro maliyetli bir oyuncudan kolay vazgeçemezsiniz. Penaltı kaçırabilir. Okan’la 1 sene birlikte oynamanın getirdiği bir şey de olabilir.'' dedi.







