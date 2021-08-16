Süper Lig'de 2021/22 sezonunu Giresunspor deplasmanında açan Galatasaray , devreyi 2-0 önde tamamladı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında ilk 45 dakikayı ve maç sonucunu değerlendirdi.

'Tartışmaya bile gerek yok!'

Galatasaray'ın kazandığı iki penaltının da doğru karar olduğunu vurgulayan Dilmen, ''2 pozisyon da net penaltı. Tartışmaya bile gerek yok. Sadece kırmızı yerine sarıyla geçebilir miydi orayı, sadece onu düşündüm.'' diye konuştu.

'Diagne kaybedilecek bir oyuncu değil'

Sarı Kırmızılı ekibin Diagne'den kolay vazgeçemeyeceğini vurgulayan tecrübeli futbol adamı, ''Diagne kaybedilecek bir oyuncu değil. 10 milyon Euro maliyetli bir oyuncudan kolay vazgeçemezsiniz. Penaltı kaçırabilir. Okan’la 1 sene birlikte oynamanın getirdiği bir şey de olabilir.'' dedi.

Maç sonunda ise Rıdvan Dilmen şu açıklamalarda bulundu:

"Marcao'nun işgüzarlığı"

Şampiyonlukta 4 favori var. Trabzon muhteşem oynayarak kazandı, Beşiktaş çok iyi oynayarak kazandı. Fenerbahçe de 3 puanı aldı. Galatasaray daha farklı kazanabilecekken Marcao'nun işgüzarlığı tarafından 2-0'la bitti maç. Kolay maçı biraz da olsa zora sokan Marcao oldu.

"Oyuncuların etkilenmemesi mümkün değil"

İlk 15 dakika sonunda Galatasaray oyunda istediklerini yapmaya başladı. Marcao atılmadan öne Galatasaray net 2 pozisyon kaçırdı. Galatasaray takımının moralini düşürdü Marcao. Oyuncuların etkilenmemesi mümkün değil. Maçta Berkan ve Luyindama'yı beğendim. Marcao'nun gönderileceğini zannetmiyorum. Marcao kadro dışı bırakılmamalı. Marcao'ya teklif varsa bu olaydan sonra satılabilir. Fatih Terim bu tür olaylara müsamaha gösteren bir teknik adam, Milli Takım'dan da biliyoruz. Şunu derler; Fatih hocanın olduğu yerde böyle şeyler olmaz. Oluyor kardeşim, oluyor. Daha önce de defalarca oldu.



