Galatasaray , Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Giresunspor ile deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Sarı Kırmızılı ekip, bir ilke imza atarak rakibini mağlup etmek ve sezona 3 puanla başlamayı amaçlıyor. 44 yılın ardından takımlarının Süper Lig arenasında boy gösterecek Çotanaklar ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Galatasaray'da yeni transfer Alexander Cicaldau'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor - Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Balde

Galatasaray: Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Arda Turan kulübeye, Cicaldau ilk 11'e

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone karşısında 4-2'lik zafere uzanan kadroyu neredeyse değiştirmeyecek. İskoç ekibi karşısında sahada yer alan Arda Turan kulübeye çekilecek. Tecrübeli futbolcunun yerine yeni transfer Alexander Cicaldau, ilk 11'de başlayacak. Kırmızı kart cezası nedeniyle St. Johnstone karşısında görev alamayan Muslera da Giresunspor maçında formasına kavuşacak.

Fatih Terim rekor için sahada!

Fatih Terim, kariyerinde Giresunspor'a ilk kez rakip olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce Süper Lig'de karşılaştığı 52 takımın 49'unu en az bir kez devirmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, bugün Giresunspor'u devirirse, Terim de 50. farklı takıma karşı galibiyet alacak ve Şenol Güneş'in rekoruna ortak olacak. Terim, Galatasaray'ın başında bu sezon Adana Demirspor ya da Karagümrük'ü de yenerse bu alanda zirveye oturacak.

Nelsson maç saatinde...

Galatasaray'ın Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Victor Nelsson'un henüz lisansı çıkmadı.Ancak 22 yaşındaki futbolcu, kamp kadrosunda yer aldı. Danimarkalı oyuncunun lisansının maç saatine kadar çıkma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Nelsson'un lisansı çıkmış olsa da Giresunspor karşısında 11'de başlama ihtimali bir hayli düşük.

Galatasaray, Giresun'da zorlanıyor

Galatasaray, Giresunspor ile deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Sarı-Kırmızılıar 6 mücadelede 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Sarı-Kırmızılılar, bugün bir ilke imza atarak, rakibini devirmek istiyor.

İki oyuncuya önlem

Karadeniz ekibinin golcüsü Balde, geçen sezon 1. Lig'de 19 kez rakip fileleri havalandırırken krallık listesinde ikinci sırayı aldı. Serginho ise 10 asist ile ligin zirvesindeydi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Çotanaklar'ın Süper Lig'e çıkmasında büyük paysahibi olan bu iki oyuncu konusunda öğrencilerini uyardı.

Çotanak'ın yüzü açılışta gülmüyor

Giresunspor, tarihinde 6 kez Süper Lig'de mücadele etti. Karadeniz ekibi, çıktığı tüm açılış maçlarında galibiyet yüzü göremedi. Çotanaklar, bu süreçte 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.