Giresunspor - Galatasaray (CANLI)

Galatasaray , Süper Lig ’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Giresunspor ile deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Sarı Kırmızılı ekip, bir ilke imza atarak rakibini mağlup etmek ve sezona 3 puanla başlamayı amaçlıyor. 44 yılın ardından takımlarının Süper Lig arenasında boy gösterecek Çotanaklar ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Maçtan Dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 9: Gelişen Giresunspor atağında Balde'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top yandan dışarı çıktı.

Dakika 22: Galatasaray'da Berkan Kutlu, kaleyi yokladı. Genç futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Dakika 25: Taylan'ın kaptırdığı top sonrası atağa kalkan Giresunspor'da Balde'nin yakın mesafeden vuruşu az farkla dışarı çıktı. Pozisyon sonrası Balde için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

Dakika 27: Galatasaray, uzaktan vuruşlarla rakip kalede gol arıyor. Feghouli'nin sağ çaprazdan vurduğu sert şutta, top az farkla üsten dışarı çıktı.

Dakika 30 GOL: Diagne ile Galatasaray 1-0 öne geçti.

Giresunspor - Galatasaray 11'ler:

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah, Sergio, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor - Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Terim rekor için sahada!

Fatih Terim, kariyerinde Giresunspor'a ilk kez rakip olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce Süper Lig'de karşılaştığı 52 takımın 49'unu en az bir kez devirmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, bugün Giresunspor'u devirirse, Terim de 50. farklı takıma karşı galibiyet alacak ve Şenol Güneş'in rekoruna ortak olacak. Terim, Galatasaray'ın başında bu sezon Adana Demirspor ya da Karagümrük'ü de yenerse bu alanda zirveye oturacak.

Galatasaray, Giresun'da zorlanıyor

Galatasaray, Giresunspor ile deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Sarı-Kırmızılıar 6 mücadelede 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Sarı-Kırmızılılar, bugün bir ilke imza atarak, rakibini devirmek istiyor.

Çotanak'ın yüzü açılışta gülmüyor

Giresunspor, tarihinde 6 kez Süper Lig'de mücadele etti. Karadeniz ekibi, çıktığı tüm açılış maçlarında galibiyet yüzü göremedi. Çotanaklar, bu süreçte 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.