Giresunspor - Fenerbahçe maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Giresunspor son lig maçında Konyaspor 'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede beklenen oldu ve rakiplerine 90 dakika boyunca tehdit oluşturamadılar. Son 4 maçın 3'ünü kaybettiler ve bu noktada pragmatik düşünmeye başlamaları ve bu zor zamandan geçerken toplayabildikleri kadar çok puan toplamaları gerekiyor. Hakan Keleş'in hücum odaklı stratejisini bir süreliğine bir kenara bırakıp, geri dörtlüde işleri biraz sıkı tutmaya çalışması gerekiyor.

Fenerbahçe , son maçta Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ardından hafta içi kupa maçında Kayserispor'a kendi evinde 1-0'lık yenilgi sonrası kupaya veda etti. İsmail Kartal, mücadele sonrasında sorunu takımında aramak yerine rakip ile münakaşa içine girmeye devam ediyor.

Ligde mücadele eden takımlar Fenerbahçe'ye karşı nasıl savunma yapacağını çözmüş durumda. Bu mücadelede Giresunspor sahadan puan ya da puanlar alabilir.