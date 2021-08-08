Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor'la Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Giresun'da oynanacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'in yeni takımı Giresunspor'la Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Giresun'da oynanacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayın bilgisinin ise kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe açıklama yaptı...
Futbol A Takımımız, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.