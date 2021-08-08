Süper Lig 'in yeni takımı Giresunspor'la Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Giresun'da oynanacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak. Maçın yayın bilgisinin ise kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe açıklama yaptı...

Futbol A Takımımız, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.



