Giresunspor, Süper Lig 'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Beşiktaş 'ı deplasmanda 4-0 deviren ve büyük sükse yapan Çotanaklar, evinde kazanıp 3 maçlık seri yakalamayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, 16 puanla 15. basamakta. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 22 puanla 8. sırada yer alan Karagümrük ise evinde 3 puanla dönmek ve kötü gidişata son vermek istiyor.

Ev sahibinde Douglas ile Erol Can, konuk takımda ise Alpaslan, Burak, Benatia, Borini ve Kerim Frei, sakatlıkları nedeniyle zorlu 90 dakikada görev alamayacak isimler.

Giresunspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor-Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Mamadou Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Hamidou Traore, Flavio, Magomed Suleymanov, Fousseni Diabate, Serginho, Ibrahima Balde

Yedekler: Onurcan Piri, Emre Taşdemir, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Joey Pelupessy, Sergen Piçinciol, Souleymane Doukara, Umut Nayir, Joseph Champness, Çekdar Orhan

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Derrick Luckassen, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Andrea Bertolacci, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan