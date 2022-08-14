Giresunspor destanı

Giresunspor, Süper Lig ’de 2. hafta maçında dün akşam Aslantepe’de konuk olduğu Galatasaray ’ı 1-0’lık skorla yenmeyi başardı. Teknik direktör Hakan Keleş’in yönetiminde Nef Stadı’na puan için çıkan Karadeniz ekibi, zafere uzandı. Maçın başından sonuna kadar Okan Buruk’un öğrencileri karşısında kontrollü bir oyun ortaya koyan Giresunspor, 77. dakikada bulduğu golle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. 77. dakikada Galatasaray yarı alanında stoper Abdülkerim Bardakçı’nın hatalı geri pasında araya giren Borja Sainz, sonrasında kaleci Fernando Muslera’dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda skoru tutmayı başaran konuk ekip, 2022-23 sezonundaki ilk puanlarını Galatasaray karşısında elde etti.

Kaleci Onurcan yıldızlaştı

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray’ı deplasmanda 1-0’lık skorla geçen Çotanaklar, aynı tarifeyi uyguladı. 90 dakika boyunca işin savunma tarafından müthiş bir direnç gösteren Giresunspor’da, kaleci Onurcan Piri de yaptığı kurtarışlarla fark yarattı. Yeşil- Beyazlılar, mütevazı kadrosuna rağmen Süper Lig’de yine adından söz ettireceğinin sinyallerini verdi.