Giresunspor deplasmandan puanlar hedefliyor

TFF 1. Lig’in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Giresunspor’un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "İç sahadaki performansı dış sahaya da yansıtıp Keçiörengücü deplasmanından puanlarla dönmek istiyoruz." dedi. Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki Eskişehirspor galibiyetinin takıma olumlu bir hava kattığını söyledi. Ligde iyi mücadele etmek zorunda olduklarını vurgulayan Usta, "Mücadele şart, bu lig mücadele ligi, koşan mücadele eden takımlar kazanıyor. Bir futbolcu gol kaçırabilir ama koşmamazlık yapamaz, takımımızdan mücadele bekliyoruz." diye konuştu.

Usta, önlerinde zorlu bir Keçiörengücü karşılaşması olduğunu işaret ederek, "Artık dış sahada da puanlar almamız lazım. İç sahadaki performansı dış sahaya da yansıtıp Keçiörengücü deplasmanından puanlarla dönmek istiyoruz. İyi mücadele edersek kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Sacit Ali Eren ve yönetim kurulunun Giresunspor için özverili şekilde çalıştığını belirten Usta, bu emeğin sahaya da yansıması gerektiğinin altını çizdi.