Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor , Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Giresunspor, 5 puanla 19. basamakta. Ligde galibiyeti olmayan tek takım olan Çaykur Rizespor ise 1 puanla son sırada. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım da derbide kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Mozango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Gökhan Akkan, Remy ve Yasin Pehlivan’ın durumu maç saatinde belli olacak.

Giresunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Troare, Flavio, Sankhare, Suleymanov, Diabate, Balde

Çaykur Rizespor: Gökhan, Anıl, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Sabo, Alper, Bolasie, Pohjanpalo