Giresunspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp

Süper Lig 'de 33. hafta sonucu merak edilen karşılaşmalardan birinde Giresunspor'la Beşiktaş 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Çotanak Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçın VAR hakemi olarak Özgüç Türkalp görev yapacak.







