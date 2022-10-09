Giresunspor - Beşiktaş maçında taraftarlardan müthiş destek

Giresunspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede tribünler tıklım tıklım doldu. 19 bin 473 kapasiteli Çotanak Stadyumu'nda 16 bin 533 bilet satıldı. Yeşil-Beyazlı ekibin taraftarları, desteğe ilk düdükten önce başladı. Oyunculara moral veren futbolseverler, mücadelede de takımlarına tam destek verdi. 90 dakika olsun bir an olsun susmak bilmeyen Çotanaklar, takımları için itici güç olmaya çalıştı.

Kartal'ı yalnız bırakmadılar

Fakat taraftar her ne kadar elinden geleni yapsa da Giresunspor, sahadan yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı. Her şeye rağmen son ana kadar taraftarlar desteğini gösterdi. Öte yandan Beşiktaşlı futbolseverler de takımlarını yalnız bırakmadı. Bin 102 biletin tamamı satılırken, Siyah-Beyazlılar da tribünlerdeki yerlerini aldı.