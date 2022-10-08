Son haftaların formsuz, galibiyet hasreti çeken iki takımı Giresunspor ile Beşiktaş , kozlarını Çotanak Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Sezonun ilk 3 haftasını 2 galibiyetle geçen Giresunspor, son 4 hafta galibiyet yüzü göremedi. Geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Çotanaklar'da, sağ açık Serginho kırmızı kart gördüğü için Beşiktaş mücadelesine forma giyemeyecek. TD Hakan Keleş, stoper ikilisi olarak "Ramon Arias & Alexis Perez" tercih ediyor. Transferin son günü ekibe katılan Görkem Sağlam, Alanya deplasmanında takımın da tek golünü atmıştı. İlk 11'deki yerini koruyacaktır. Görkem'in önünde Riad Bajic'i izleriz, sol kanatta Borja Sainz oynar. Serginho'nun yokluğunda sağ kanatta formaya yakın 3 isim var: Oğulcan Çağlayan, Rahmetullah Berişbek ve Brandley Kuwas.

Fenerbahçe 'yi konuk ettiği derbi maçtan 0-0'la ayrılan Beşiktaş ise, galibiyet hasretini 3 maça çıkarmıştı. Siyah-beyazlı ekipte Kevin N'Koudou deplasman kafilesinde yer aldı, Salih Uçan sakatlandı. Atiba Hutchinson hala iyileşemedi. Takımda Salih ve Atiba dışında başka da göze çarpan eksik yok. Derbide sonradan oyuna giren Rachid Ghezzal, 2. haftadaki Alanyaspor maçından sonra ilk kez ilk 11'de olacak. Kulübe yakın kaynaklar Wout Weghorst'un yanında veya kanatta Cenk Tosun'un oynayabileceğini ve Jackson Muleka ya da Nathan Redmond'ın yedek soyunabileceğini söylüyor. Cenk oynamazsa "8+3 kuralı" kurbanı Arthur Masuaku olacak. Salih'in sakatlığı nedeniyle orta alanda "Josef, Gedson & Alli" üçlüsü izleyeceğimiz için sol bekte Umut Meraş'ın forma giymesi yüksek ihtimal.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Giresunspor evinde oynadığı (geçen sezonla birlikte) son 5 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi. (1B 2M)

- Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (3 maç - 15 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %60'lık kesim son haftalarda galibiyete hasret olan iki takımdan Beşiktaş'ı galibiyete yakın görmüş... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TAHMİNİ

Geçen sezon Sergen Yalçın yönetimindeki maçta, Vodafone Park'ta Giresunspor 4-0 gibi tarihi bir galibiyet elde etmişti. 2 maç sonrasında da Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı... Valerien Ismael geçen sezon Giresun'a geldi, yanlış hatırlamıyorsam çok da baskılı oynadı ama mücadele 0-0 bitmişti. 3-4-3'ü kenara koyup 4-3-3 gibi oynatıyor takımı artık, yakından takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. İlk 5 haftayı 4 galibiyetle geçti, son 3 haftada galibiyeti yok Beşiktaş'ın... Giresunspor da Galatasaray & Kasımpaşa galibiyetlerinden sonra 4 maçtır 3 puana hasret... Çotanaklar oyunu tutuyor, kontra arıyor görüntüde. Beşiktaş, Fenerbahçe maçındaki gibi işi son 20'ye bırakırsa yanılır. Rachid Ghezzal da bu sefer muhtemelen ilk 11'de olacaktır. İlk 45'te gol atmaları önemli. Kazanmak için ilk yarıdan etkiyi koymak zorundalar.